Прирост производства у Великолукского агропромышленного холдинга составил почти 30%

Данные о приросте производства свинины в живом весе за 9 месяцев 2019 года опубликовало Министерство сельского хозяйства. Рост к аналогичному периоду 2018 года составил 6,5%.

По данным Министерства Псковская область стабильно демонстрирует самые высокие показатели прироста.

В отрасли свиноводства лидерство региона закрепилось благодаря активному развитию Великолукского агропромышленного холдинга. Прирост производства на предприятии составил 29% (почти 220 тысяч тонн).

Отметим, что Великолукский агропромышленный холдинг входит в пятёрку ведущих сельскохозяйственных операторов России и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Псковской области.