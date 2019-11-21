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Общество

В слово «Жизнь!» выстроились на берегу реки более 300 молодых псковичей

21 ноября 2019 года, 10:24

На набережной реки Великой в Пскове состоялся флешмоб, участниками которого стали школьники, студенты, а также волонтёры антинаркотического движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В слово «Жизнь!» выстроились на берегу реки более 300 молодых псковичей
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!».
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Более трёхсот молодых людей сформировали фигуру в форме слогана «Жизнь!».

Юные псковичи взяли в руки более 250 красных воздушных шаров и сделали фотографии на фоне красочного баннера «Цени свою жизнь: общайся без сигарет, веселись без алкоголя, мечтай без наркотиков!».

В слово «Жизнь!» выстроились на берегу реки более 300 молодых псковичей
В Пскове прошёл флешмоб «Мы выбираем жизнь!».
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
«Нам не нужна наркомания, нам не нужна зависимость! Мы выбираем жизнь и говорим: «наркотикам – нет!», - выступил перед участниками акции начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов.

В пресс-службе ведомства отметили, что подобные профилактические акции помогают формировать антинаркотического мировоззрения в молодежной среде.

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