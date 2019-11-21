В слово «Жизнь!» выстроились на берегу реки более 300 молодых псковичей

На набережной реки Великой в Пскове состоялся флешмоб, участниками которого стали школьники, студенты, а также волонтёры антинаркотического движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Более трёхсот молодых людей сформировали фигуру в форме слогана «Жизнь!». Юные псковичи взяли в руки более 250 красных воздушных шаров и сделали фотографии на фоне красочного баннера «Цени свою жизнь: общайся без сигарет, веселись без алкоголя, мечтай без наркотиков!».