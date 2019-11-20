Псковский цыганский ансамбль «Чёрные глаза» выступит перед псковичами 23 ноября

Очередная встреча в Клубе любителей шансона состоится 23 ноября в 13.00 в Пскове (улица Некрасова, дом 10). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В программе мероприятия запланировано видео-знакомство с творчеством советского, российского и американского эстрадного певца — Анатолия Могилевского.

Также в гостях у Клуба свое творчество продемонстрирует Псковский цыганский ансамбль «Чёрные глаза» и его руководитель Артур Сухарев. Ведущий творческой встречи автор-исполнитель Вячеслав Рахман.

Подробная информация по телефону: 8(8112)75-24-45.