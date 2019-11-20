Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковский цыганский ансамбль «Чёрные глаза» выступит перед псковичами 23 ноября

20 ноября 2019 года, 17:08

Очередная встреча в Клубе любителей шансона состоится 23 ноября в 13.00 в Пскове (улица Некрасова, дом 10). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В программе мероприятия запланировано видео-знакомство с творчеством советского, российского и американского эстрадного певца — Анатолия Могилевского.

Также в гостях у Клуба свое творчество продемонстрирует Псковский цыганский ансамбль «Чёрные глаза» и его руководитель Артур Сухарев. Ведущий творческой встречи автор-исполнитель Вячеслав Рахман.

Подробная информация по телефону: 8(8112)75-24-45.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Известны имена победителей Всероссийского дня самбо в Пскове среди школьников
Псковская дзюдоистка Елизавета Степанова вернулась из Сенегала с серебряной наградой
Ремонт дороги и тротуара на улице Инженерной в Пскове закончат на следующей неделе
Насыщенная культурная программа ждёт псковичей на Днях норвежской культуры
Все школы Псковской области оснастят квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности
Три центра цифрового образования будут работать в Псковской области через два года
Михаил Ведерников – главам районов: Основная задача – выполнить ремонты без срывов и нареканий
Проект бюджета Пскова на 2020 рассмотрят 27 ноября в Городском культурном центре
До 1 декабря завершится основная часть реконструкции Красинского сельского Дома культуры

Комментарии

Авторизация
No comments
Экочетвёрка

Общество / Экология
20 ноября 10:08

Экочетвёрка

Самые важные экологические новости недели
Оцифровали

Общество
19 ноября 10:37

Оцифровали

В Псковской области цифровой сигнал получают 99,9 % жителей
Ольга Милонаец: В соцсетях я делю личное и общественное

Общество
19 ноября 09:22

Ольга Милонаец: В соцсетях я делю личное и общественное

Как антимонопольщики доказывают сговор на торгах, каким образом привлекают в профессию школьников, кого бы хотели номинировать на премию «Народное признание» и какой есть способ защиты от спама в эсэмэсках