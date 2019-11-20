Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Известны имена победителей Всероссийского дня самбо в Пскове среди школьников

20 ноября 2019 года, 17:50

Подведены итоги Всероссийского дня самбо среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. Соревнования проходили 16 ноября в спортивном комплексе «Писковичи», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного комитета по спорту.

Результаты соревнований распределились следующим образом:

- До 34 килограмма. 1 место - Котельникова Ника (Детская юношеская спортивная школа «Мастер»);

- До 59 килограммов - 1 место - Двужильная Милания (Детская юношеская спортивная школа «Мастер»);

- До 59 килограммов - 1 место - Романов Иван (Великие Луки);

- До 42 килограмма - 1 место - Наумов Александр (Великий Новгород);

- До 46 килограммов - 1 место - Тимофеев Тимур (Псков, «Кодокан»);

- До 50 килограммов - 1 место - Невесенко Михаил (Великие Луки);

- До 54 килограмма - 1 место - Логинов Александр (Великие Луки);

- До 55 килограммов - 1 место - Хамицкая Александра (Великие Луки)

- До 65 килограммов - 1 место - Жуков Владислав (Псков, «Кодокан»);

- Свыше 65 кг - 1 место - Павлов Егор (Великие Луки).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский цыганский ансамбль «Чёрные глаза» выступит перед псковичами 23 ноября
Псковская дзюдоистка Елизавета Степанова вернулась из Сенегала с серебряной наградой
Ремонт дороги и тротуара на улице Инженерной в Пскове закончат на следующей неделе
Насыщенная культурная программа ждёт псковичей на Днях норвежской культуры
Все школы Псковской области оснастят квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности
Три центра цифрового образования будут работать в Псковской области через два года
Михаил Ведерников – главам районов: Основная задача – выполнить ремонты без срывов и нареканий
Проект бюджета Пскова на 2020 рассмотрят 27 ноября в Городском культурном центре
До 1 декабря завершится основная часть реконструкции Красинского сельского Дома культуры

Комментарии

Авторизация
No comments
Джефа Монсона подлечили в Пскове

Спорт / Визит
18 ноября 10:06

Джефа Монсона подлечили в Пскове

Псковские врачи гнули, тянули, толкали, вертели и массировали прославленного бойца
Знак готовности

Спорт
15 ноября 10:28

Знак готовности

Как в Псковской области возрождали комплекс ГТО и что помогло региону занять 16-е место в стране — итоги первой пятилетки
Спорт особых достижений

Спорт / Рекорды
7 ноября 17:34

Спорт особых достижений

15 вдохновляющих мини-историй о псковичах с инвалидностью, добившихся высоких результатов