Известны имена победителей Всероссийского дня самбо в Пскове среди школьников

Подведены итоги Всероссийского дня самбо среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. Соревнования проходили 16 ноября в спортивном комплексе «Писковичи», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного комитета по спорту.
Результаты соревнований распределились следующим образом:
- До 34 килограмма. 1 место - Котельникова Ника (Детская юношеская спортивная школа «Мастер»);
- До 59 килограммов - 1 место - Двужильная Милания (Детская юношеская спортивная школа «Мастер»);
- До 59 килограммов - 1 место - Романов Иван (Великие Луки);
- До 42 килограмма - 1 место - Наумов Александр (Великий Новгород);
- До 46 килограммов - 1 место - Тимофеев Тимур (Псков, «Кодокан»);
- До 50 килограммов - 1 место - Невесенко Михаил (Великие Луки);
- До 54 килограмма - 1 место - Логинов Александр (Великие Луки);
- До 55 килограммов - 1 место - Хамицкая Александра (Великие Луки)
- До 65 килограммов - 1 место - Жуков Владислав (Псков, «Кодокан»);
- Свыше 65 кг - 1 место - Павлов Егор (Великие Луки).