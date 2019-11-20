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Спорт

Псковская дзюдоистка Елизавета Степанова вернулась из Сенегала с серебряной наградой

20 ноября 2019 года, 16:50

Воспитанница регионального Центра спортивной подготовки Елизавета Степанова выиграла серебряную медаль на Международных соревнованиях этапа Кубка Мира по дзюдо, которые прошли в столице Сенегала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Второе место позволило спортсменке подняться в Мировом рейтинге сразу на семьдесят пунктов. Теперь Елизавета Степанова занимает 130-ое место в списке лучших дзюдоистов мира.

По словам тренера спортсменки Дмитрия Мищина, у Елизаветы в планах на 2020 год – получение звания Мастера спорта международного класса по дзюдо.

«Главной целью нашей работы мы ставим участие в Олимпиаде 2024 года. У нее для этого есть все шансы», - отметил тренер.

Добавим, 23-летняя Елизавета Степанова боевыми искусствами занимается уже свыше десяти лет,.

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