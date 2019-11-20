Насыщенная культурная программа ждёт псковичей на Дня норвежской культуры

С 6 по 8 декабря в Пскове пройдут Дни Норвегии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Откроет Дни Норвегии передвижная выставка и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность», посвященные крайне актуальной проблеме современности – экологии, в решении которой в глобальных масштабах активно участвует Норвегия.

В этот же день в Медиа-холле Театрально-концертной дирекции состоится показ кинофильма «12-й человек». Это одна из двух лент, которые будут представлены псковским зрителям. Второй показ, фильм «Выбор короля», состоится 8 декабря. Оба кинофильма посвящены 75-летию освобождения Северной Норвегии в ходе Второй мировой войны.

7 декабря переводчик романов Ю Несбё Екатерина Лавринайтис прочтет лекцию «Норвежский детектив на гребне волны», посвященную феномену успеха норвежского детективного романа.

Любителей классической музыки в этот день ждет встреча с заслуженной артисткой России Галиной Сидоренко (меццо-сопрано) и лауреатом международных конкурсов Станиславом Соловьёвым (фортепиано) в концертной программе «Незнакомые шедевры норвежской классики». Музыканты исполнят произведения Халфдана Кьерульфа, Юхана Свендсена, Юхана Халворсена и других одаренных норвежских композиторов, которые остались в тени своего великого соотечественника Эдварда Грига.

8 декабря специалист отдела экономики и развития сотрудничества Генерального консульства Елена Параничева прочтёт лекцию «Норвегия – страна активного отдыха». Она расскажет о туристических направлениях Норвегии.

Во время проведения Дней Норвегии в Пскове с 6 по 8 декабря в галерее «Цех» будет экспонироваться передвижная выставка о норвежской детской литературе «Ужасно интересно все то, что неизвестно», которая познакомит юных читателей с классиками норвежской детской литературы и современными авторами.