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Общество

Все школы Псковской области оснастят квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности

20 ноября 2019 года, 14:29

К 2024 году во всех сельских школах региона появятся «Точки роста». Об этом 20 ноября заявил на совещании губернатора с главами районов председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, пишет Псковское агентство информации.

«Точки роста» – это не только новый кабинет, но и новое оборудование: шлемы виртуальной реальности и квадрокоптеры», - сказал Александр Седунов.

Он также отметил, что кабинеты должны будут работать постоянно, оттого потребуется повышение квалификации учителей.

«В рамках регионального проекта «Развитие цифровой образовательной среды» 43 школы уже технически опробовали подключение к высокоскоростному интернету», - добавил председатель комитета.

Кроме того, Александр Седунов рассказал о том, что в Псковской области появится мобильный кванториум, который смогут посещать все муниципальные образования.

«В этой сфере предстоит проделать большую работу вместе с муниципалитетами», - подчеркнул он.

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