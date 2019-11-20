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Общество

Три центра цифрового образования будут работать в Псковской области через два года

20 ноября 2019 года, 14:20

Центры цифрового образования откроют в Пскове, Великих Луках и Печорском районе. Об этом сообщил 20 ноября глава региона Михаил Ведерников на совещании по вопросам реализации в регионе национальных проектов в текущем году, пишет Псковское агентство информации.

По словам губернатора, IT-куб уже совсем скоро откроется в областном центре, а в течение двух ближайших лет такие же центры появятся в городе на Ловати и в Печорском районе.

Те, кто планирует связать свою будущую профессию с программированием, смогут получить на таких площадках практические знания.

«Это станет частью мероприятий по развитию цифровой и образовательной среды», - уточнил Михаил Ведерников.

Отметим, что на внедрение цифровой среды в образовательные организации Псковской области в рамках национального проекта «Образование» выделено более 17,5 миллионов рублей.

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