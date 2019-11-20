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Общество

Михаил Ведерников – главам районов: Основная задача – выполнить ремонты без срывов и нареканий

20 ноября 2019 года, 14:13

Псковский губернатор Михаил Ведерников на совещании 20 ноября потребовал от глав районов соблюдения графика мероприятий по национальному проекту «Образование». Об этом пишет Псковское агентство информации.

«Основная задача – выполнить ремонты и строительство новых объектов без срывов и нареканий», - отметил глава региона и подчеркнул, что для этого привлекаются значительные федеральные средства.

Михаил Ведерников порекомендовал запустить конкурсные процедуры сейчас и не откладывать их долгий ящик.

«И к началу второй недели декабря будут понятны основные параметры на 2020 год, в том числе лимиты районов», - отметил он, посоветовал объективно оценить ситуацию на местах.

Добавим, в четверг, 28 ноября, пройдёт первое чтение проекта бюджета Псковской области на 2020 год. 

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