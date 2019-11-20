Проект бюджета Пскова на 2020 рассмотрят 27 ноября в Городском культурном центре

Проект бюджета Пскова на 2020 год внесли в Псковскую городскую Думу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Общий объем доходов бюджета на следующий год определен в сумме 4,8 миллиарда рублей, общий объем расходов - 4,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета – около 131 миллиона рублей.

На 2021 год объём доходов бюджета Пскова предполагается в сумме 4,4 миллиарда рублей, расходов – 4,5 миллиарда рублей.

На 2022 год общий объем доходов бюджета Пскова составит 4 миллиарда рублей, расходов – 4,1 миллиарда рублей.

Добавим, 27 ноября в Городском культурном центре в 18.00 пройдут публичные слушания по проекту.