До 1 декабря завершится основная часть реконструкции Красинского сельского Дома культуры

Глава региона Михаил Ведерников поручил подрядчику нарастить темп работ по реконструкции Красинского сельского Дома культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
На реконструкцию объекта направлено около 7 миллионов рублей. Подрядчик должен будет обустроить внутренние помещения, отремонтировать кровлю и фасад здания, установить системы пожаротушения, сигнализации, а также заменить электропроводку, отопление и водопровод.
По словам подрядчика, на сегодняшний день работы выполнены более чем на 60%. На улице завершается благоустройство территории, внутри помещений залиты полы, проводится внутренняя отделка.
Губернатор поручил подрядчику ускорить темпы работ, а представителям органов местного самоуправления, органов исполнительной власти региона контролировать скорость и качество их выполнения.
Основные строительные и ремонтные работы планируют завершить к 1 декабря.
Отметим, что реконструкция объекта проводится по национальному проекту «Культура».