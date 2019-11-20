До 1 декабря завершится основная часть реконструкции Красинского сельского Дома культуры

Глава региона Михаил Ведерников поручил подрядчику нарастить темп работ по реконструкции Красинского сельского Дома культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На реконструкцию объекта направлено около 7 миллионов рублей. Подрядчик должен будет обустроить внутренние помещения, отремонтировать кровлю и фасад здания, установить системы пожаротушения, сигнализации, а также заменить электропроводку, отопление и водопровод.

По словам подрядчика, на сегодняшний день работы выполнены более чем на 60%. На улице завершается благоустройство территории, внутри помещений залиты полы, проводится внутренняя отделка.

Губернатор поручил подрядчику ускорить темпы работ, а представителям органов местного самоуправления, органов исполнительной власти региона контролировать скорость и качество их выполнения.

Основные строительные и ремонтные работы планируют завершить к 1 декабря.

Отметим, что реконструкция объекта проводится по национальному проекту «Культура».