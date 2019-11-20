В водоёмы Псковской области запустили молодую стерлядь и мальков форели. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В водоём в пустошкинской деревни Гаврильцево выпустили около 70 молодых особей стерляди.

Кроме того, водоемы в Дедовичском районе пополнились более чем 9 тысячами мальков форели.Более девяти тысяч мальков форели запустит в водоёмы Дедовичского района

Рыба доставили в Псковскую область в специально оборудованных контейнерах из Смоленской и Тверской областей.

«Вся рыба, принятая в регионы, после карантинного содержания и разведения будет реализована в Псковской области и соседних регионах», - отметил первый заместитель председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.