Серия праздничных вечеров с песнями и танцами пройдёт в Пскове в честь Дня матери (ПРОГРАММА)

Празднование Дня матери в Пскове начнётся уже в четверг, 21 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 14.00 Дом детского творчества (улица Кузнецкая, дом 33) откроет городскую выставку декоративного и изобразительного творчества «С чего начинается Родина».

В этот же день в 16.00 библиотека «Диалог» (улица Поселочная, дом 15) приглашает на литературно-музыкальный вечер «О той, кто дарует нам жизнь и тепло». В программе запланирован концерт воспитанников Детской музыкальной школы №4 и чтение стихов.

В пятницу, 22 ноября, в 18.00 концертный зал Детской музыкальной школы №2 им. М. П. Мусоргского (улица Красноармейская, дом 21) откроет свои двери для гостей праздничного концерта «Ее величество МАМА!».

Основные торжества развернутся в воскресенье, 24 ноября.

В 12.00 Детская экологическая библиотека «Радуга» (улица Новоселов, дом 11) в рамках клуба выходного дня проведет музыкально-театрализованную программу «Маме – с любовью!».

Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева в 13.00 организует музыкально-поэтический вечер «Низкий поклон вам, матери России», посвящённый матерям, чьи сыновья героически погибли в составе 6-й роты.

В 14.00 в Доме офицеров начнётся праздничный концерт «Спасибо, мама».

С 10.00 до 17.00 библиотека Центра детского чтения (улица Розы Люксембург, дом 23) приглашает на мероприятие «Библиотека выходного дня». Юные читатели примут участие в работе творческой студии образовательного детского центра «Нешкола», в акции «Слово о маме», в мастер-классе рисования песком для детей от 4 до 7 лет и посмотреть мультфильмы, посвященные мамам. Родителей дошкольников ожидает обзор книг для чтения с детьми «Подружись с хорошей книгой».