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Общество

Жилой дом, загоревшийся из-за сажи в трубопроводе, спасли огнеборцы в Великих Луках

20 ноября 2019 года, 10:46

Пожары из-за неправильной эксплуатации отопительных печей и печного оборудования являются частыми в холодное время года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Так, 19 ноября около 20.00 спасателям поступило сообщение о возгорании сажи в дымоходе печи двухквартирного жилого дома на улице Революционная в городе на Ловати. Получив сигнал о происшествии, на место вызова выдвинулись огнеборцы.

Благодаря своевременному реагированию, ущерба от пожара удалось избежать, жилой дом был спасен. Причиной пожара стала несвоевременная очистка дымохода от накопившейся в нем сажи.

В связи с этим псковские спасатели напоминают, что при эксплуатации печей и каминов запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

- Применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- Топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- Топить печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

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