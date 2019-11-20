Трактористу из Невельского района грозит реальный срок за повторную пьяную езду

В Пскове и Невеле дорожные полицейские установили нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к наказанию за аналогичное нарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в областном центре 19 ноября около 16.00 у дома по улице Чудской стражи порядка остановили для проверки «ВАЗ», которым управлял пьяный 35-летний пскович.

А в городе Невеле 19 ноября около 13.00 по улице Пушкина на тракторе «МТЗ-82» ехал 45-летний местный житель. Его остановили полицейские. Выяснилось, что тракторист был пьян. По обоим фактам проверка проводится.

Напомним, пьяным водителям, севшим повторно пьяными за руль, грозит уголовная ответственность.