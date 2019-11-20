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Общество

Блестящая работа: губернатор поблагодарил телеканал «Культура» за передачу о Псковской области (ВИДЕО)

20 ноября 2019 года, 09:46

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в программе «Картина мира» поговорил с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком о сильных сторонах Псковской области, о её проблемах и наиболее перспективных точках роста. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Инстаграм» и опубликовал ссылку на видеоверсию передачи со своим участием.

«Команда телеканала «Культура» провела блестящую работу. Журналисты несколько дней путешествовали по региону, искали хорошие кадры и интересных героев, – и сделали всё на очень высоком уровне. Благодарю наших московских друзей за такой подход к делу! Это замечательный опыт», - написал губернатор.

По словам Михаила Ведерникова президент института предложил дальнейшее развитие Кикоинских классов в Пскове под крылом МГУ и СПбГУ.

«В перспективе сделать ПсковГУ точкой притяжения не только для псковской молодёжи, но и для русскоговорящих жителей Евросоюза», - отметил глава региона.

«Все рынки определены и поделены, а рынок интеллекта не ограничен, он имеет бесконечную ёмкость», – согласился Михаил Ведерников со своим собеседником.

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