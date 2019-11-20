Житель Ивановской области в Великих Луках потерял деньги из-за лже-сотрудников банка

В городе на Ловати приезжий из Ивановской области после общения с незнакомцами потерял деньги со своей банковской карточки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следователей, находившемуся в Великих Луках 42-летнему жителю Ивановской области 18 ноября на мобильный телефон позвонили неизвестные мужчины, представившись сотрудниками банка. Они рассказали, что с его банковской карты преступники, якобы, пытаются снять деньги. Чтобы предотвратить это, владельцу карту нужно было уточнить реквизиты. Недолго думая, мужчина сообщил незнакомцам всё, что они затребовали. Через некоторое время с его банковской карты было списано более 35 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. Возбуждено уголовное дело. Идёт расследование.