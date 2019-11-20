Сертификат на покупку нового оборудования подарят Псковской областной клинической больнице

В четверг, 21 ноября, детская областная клиническая больница Пскова получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.
В четверг, 21 ноября, детская областная клиническая больница Пскова получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.
Для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили сундучки с карандашами и красками.
Псковская область не первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слёз». В 2012 году в рамках акции была оказана благотворительная поддержка Псковскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.
13:30 – 14:00 - Сбор гостей;
14:00 – 15:00 - Праздничное представление для детей с участием героев мультфильма «Маша и Медведь», вручение памятных подарков;
15:00 – 15:30 - Пресс-конференция для СМИ;
- Емельянова Вера Васильевна, первый заместитель губернатора Псковской области
- Гаращенко Марина Валерьевна, председатель комитета по здравоохранению Псковской области
- Гохман Аркадий Гилерович, главный врач ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница»
- Левченко Юрий Анатольевич, заместитель руководителя Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент
- Ерофеев Александр Юрьевич, вице-президент банка ВТБ
Аккредитация и дополнительная информация: +7(964)316-98-38 (Ирина).