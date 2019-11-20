Сертификат на покупку нового оборудования подарят Псковской областной клинической больнице

В четверг, 21 ноября, детская областная клиническая больница Пскова получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который учреждение приобретет наркозно-дыхательный аппарат высокого класса, а также инфузионные шприцевые насосы. Для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили сундучки с карандашами и красками.

«Мир без слёз» – ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году банк выделил более 75 миллионов рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в два раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах. Псковская область не первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слёз». В 2012 году в рамках акции была оказана благотворительная поддержка Псковскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

13:30 – 14:00 - Сбор гостей; 14:00 – 15:00 - Праздничное представление для детей с участием героев мультфильма «Маша и Медведь», вручение памятных подарков; 15:00 – 15:30 - Пресс-конференция для СМИ;

СПИКЕРЫ

- Емельянова Вера Васильевна, первый заместитель губернатора Псковской области - Гаращенко Марина Валерьевна, председатель комитета по здравоохранению Псковской области - Гохман Аркадий Гилерович, главный врач ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница» - Левченко Юрий Анатольевич, заместитель руководителя Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент - Ерофеев Александр Юрьевич, вице-президент банка ВТБ

СПРАВКА