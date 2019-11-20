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Общество

Сертификат на покупку нового оборудования подарят Псковской областной клинической больнице

20 ноября 2019 года, 09:15

В четверг, 21 ноября, детская областная клиническая больница Пскова получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

Сертификат на покупку нового оборудования подарят Псковской областной клинической больнице
Развлекать детей в рамках благотворительной программы будут персонажи мультфильма «Маша и Медведь».
Фото предоставлено организаторами акции.
На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который учреждение приобретет наркозно-дыхательный аппарат высокого класса, а также инфузионные шприцевые насосы.

Для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили сундучки с карандашами и красками.

Сертификат на покупку нового оборудования подарят Псковской областной клинической больнице
Сумма пожертвований в рамках акции для региональных больниц увеличена с полутора до трёх миллионов рублей.
Фото предоставлено организаторами акции.
«Мир без слёз» – ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году банк выделил более 75 миллионов рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в два раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Псковская область не первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слёз». В 2012 году в рамках акции была оказана благотворительная поддержка Псковскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

13:30 – 14:00 - Сбор гостей;

14:00 – 15:00 - Праздничное представление для детей с участием героев мультфильма «Маша и Медведь», вручение памятных подарков;

15:00 – 15:30 - Пресс-конференция для СМИ;

СПИКЕРЫ

- Емельянова Вера Васильевна, первый заместитель губернатора Псковской области

- Гаращенко Марина Валерьевна, председатель комитета по здравоохранению Псковской области

- Гохман Аркадий Гилерович, главный врач ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница»

- Левченко Юрий Анатольевич, заместитель руководителя Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент

- Ерофеев Александр Юрьевич, вице-президент банка ВТБ

СПРАВКА

Адрес: Псков, улица Коммунальная, дом 35.

Аккредитация и дополнительная информация: +7(964)316-98-38 (Ирина).

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