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Экономика

Благодаря «Псковской правде» наш проект продолжится конкурсом «Все в Псков» - Светлана Баранова

19 ноября 2019 года, 17:48

Благодаря творческому проекту «ВсеВПсков» программа «Духовные истоки» не завершается с отъездом последней группы школьников. Об этом сообщила директор турфирмы «Континент» Светлана Баранова 19 ноября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

«Для меня отрадно, что когда группа из Самары покидала Псков, мы понимали , что проект еще не завершен. Благодаря «Псковской правде» у нас есть продолжение, достаточно долгое, этого проекта. Тема, которая была придумана именно в Пскове — это не просто показать, но и спросить у детей об их впечатлениях», - напомнила Светлана Баранова

По ее словам, конкурс «Все в Псков» включает в себя конкурс селфи, конкурс рисунков и конкурс эссе. «Последний заменили в этом году на конкурс для блогеров. И итоги этого конкурса мы будем подводить в начале 2020 года», - напомнила директор «Континента».

Светлана Баранова напомнила, что в качестве призов победителей конкурса ждут возвратные поездки в наш город – путевки для ребенка и его семьи. «Это важно, чтобы была возможность вернуться в то место, которое оставило такие сильные впечатления», - заметила она

На конкурс поступило 18 селфи, есть заметки от блогера и рисунки. «В 2019 году по итогам конкурса рисунков была организована выставка в одной из детских библиотек. И маленькие псковские читатели могли посмотреть, каким их город видят дети, посетившие его в качестве экскурсантов», - отметила Светлана Баранова.

По ее словам, работа в проекте - это эмоциональный драйв. «Когда тебе приносят стопки отзывов, и ты листаешь и в очередной раз проникаешься, как же хороша Псковская земля»,- сказала директор турбюро.

Программа «Духовные истоки» была реализована в рамках проекта «Культура» (подпроект «Творческие люди»»). В 4-дневный маршрут «были включены наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Пскова, Изборска, Печор и Пушкинских Гор. В рамках проекта регион посетили 1100 школьников из разных субъектов России.

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