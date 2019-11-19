Много сувенирного оружия купили в Псковской области школьники из Северной Осетии

Российские школьники, посетившие регион в рамках проекта «Культура» (подпроект «Творческие люди»»), покупали в Пскове сувениры из глины и бересты. Об этом 19 ноября в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала менеджер проекта, сотрудник бюро путешествий «Континент» Юлия Коновалова.

«Для детей были экзотичными наши обычные сувениры – береста, глиняные изделия. Зато школьники из Северной Осетии покупали много оружия», - сообщила она.

Кроме того, те из детей, кто не «осувенирился» во время поездки, к завершению тура получили сувениры от администрации Псковской области. Каждый школьник получил пакет с блокнотом, линейкой, ручкой и светоотражателем с надписью «Псковская область».

Добавим, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова отметила, что в общей сложности псковским туроператорам проехали 12 тысяч километров, встречая школьников из разных уголков России.

Напомним, в нынешнем году для российских школьников в третий раз пройдёт конкурс #ВсеВПсков. Дети смогут побороться за главные призы в трёх номинациях: блогер, рисунок и селфи. Победители конкурса получат в подарок смартфон, семейный тур в Псковскую область, проживание в загородном отеле вместе с семьей - то есть смогут показать Псковщину родным.