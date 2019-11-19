Светлана Баранова: Отзывы в стихах оставляли школьники, посетившие Пушкинские Горы

После посещения Пушкинских Гор в рамках национального проекта «Культура» (подпроект «Творческие люди») многие дети писали отзывы в стихах. Об этом сообщила 19 ноября директор турбюро «Континент» Светлана Баранова в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По ее словам, Псков посещали дети в возрасте от 11 до 15 лет.

«Но они понимают, что подобные путешествия воспитывают гражданина. Такие поездки - это погружение в историю. А общение с увлеченными людьми важно, чтобы прочувствовать историю», - сказала она.

Светлана Баранова отметила также важность включения в проект Пушкинского заповедника:

«Когда мы узнали, что в проект включаются Пушкинские Горы, мы были очень рады этому.

Перед отправкой домой, они писали отзывы, и некоторые писали отзывы в стихах», - сообщила она.

Кроме того, Светлана Баранова отметила, что в общем псковские туроператоры проехали 12 тысяч километров, встречают школьников со всей России.

Напомним, в нынешнем году для российских школьников в третий раз пройдёт конкурс #ВсеВПсков. Дети смогут побороться за главные призы в трёх номинациях: блогер, рисунок и селфи. Победители конкурса получат в подарок смартфон, семейный тур в Псковскую область, проживание в загородном отеле вместе с семьей - то есть смогут показать Псковщину родным.