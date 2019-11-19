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Общество

Косметический ремонт в Павском доме-интернате обойдётся в 740 тысяч рублей

19 ноября 2019 года, 16:08

В Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в Порховском районе, в нынешнем году продолжатся масштабные ремонтные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Подрядной организации из Великих Лук предстоит провести косметический ремонт помещений приемно-карантинного отделения, расположенного на первом этаже здания. На эти цели будет направлено около 740 тысяч рублей из регионального бюджета.

«Первый этаж здания в ремонте нуждался очень давно, многие годы помещения приводились в порядок исключительно силами работников учреждения», - отметила директор интерната Елена Жилкина.

По её словам, интернат – это социальный объект, где постоянно находятся пожилые люди, для которых нужно создавать максимально комфортные условия для проживания.

Напомним, капитальный ремонт Павского дома-интерната начался в 2018 году.

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