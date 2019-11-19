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Политика

Под Великими Луками огнеборцы спасли два гаража от загоревшегося автомобиля

19 ноября 2019 года, 15:21

Ремонтные работы в автомобиле часто связаны с электро-газосваркой, паяльными работами, механической обработкой металла с образованием искр и относятся к огневым работам. Несоблюдение требований безопасности при их проведении может привести к пожару, сообщили «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Так, 18 ноября около 23.00 спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Дубрава-1 Великолукского района возник пожар в автомобиле. На место вызова тут же выдвинулись огнеборцы для ликвидации возгорания. В результате пожара сгорел «ВАЗ», однако от огня удалось отстоять два гаража. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

В связи спасатели напоминают, что при проведении огневых работ запрещается:

- Приступать к работе при неисправной аппаратуре;

-Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- Производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными вещества

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