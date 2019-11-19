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Экономика

Как сделать социальный проект успешным, расскажут на форуме в Пскове 22 ноября

19 ноября 2019 года, 13:02

Второй форум социального предпринимательства пройдет в Пскове 22 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участниками форума станут представители органов власти региона и муниципальных образований, бизнес-сообщества, российских фондов, некоммерческих организаций, эксперты социальной сферы, а также социальные инвесторы.

Практические сессии форума посвятят различным актуальным для социальных предпринимателей вопросам: как сделать социальный проект успешным, избежать профессионального выгорания и развить эмоциональный интеллект.

В рамках мероприятия будут представлены и проанализированы наиболее успешные проекты социального предпринимательства.

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