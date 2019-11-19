Великолукским полицейским пришлось пробить колёса нарушителю по время погони

В Великих Луках стражам порядка потребовалось применить табельное оружие, чтобы задержать подозрительного водителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, 18 ноября около 23.00 в городе на Ловати у дома по улице Тимирязева экипаж ДПС обратил внимание на «ВАЗ-2107», который на большой скорости проехал перекресток. Водитель «семерки» не отреагировал на требования полицейских остановиться и попытался скрыться.

В ходе преследования уже за пределами Великих Лук полицейские применили табельное оружие. Несколькими выстрелами они повредили колёса преследуемой машины и в деревне Заболотье схватили злоумышленника.

За рулем легковушки находился ранее неоднократно судимый 33-летний житель Новосокольников. Мужчина был трезв, выяснилось, что водительского удостоверения у него нет.