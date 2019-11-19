Сдали кровь, зажгли свечу памяти: в Псковской области вспомнили жертв ДТП

На территории Псковской области прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Пскове и городе на Ловати автоинспекторы стали участниками акции «Подари жизнь!», организовав сдачу донорской крови.

В Невельском районе дорожные полицейские вместе с водителями такси обратились ко всем жителям и гостям района с призывом уважительно относится друг к другу на дороге.

В Новосокольниках автоинспекторы совместно со школьниками попросили водителей не превышать скорость, пристегиваться ремнями безопасности и пропускать пешеходов.

В Пскове сотрудники ГИБДД и лицеисты организовали акцию «Свеча памяти». Ребята выстроились в форме свечи, с помощью фонариков «зажгли свечу» и почтили память всех погибших на дорогах нашей области.

Напомним, в нынешнем году на псковских дорогах произошло 736 аварий, в которых 982 человека получили ранения различной степени тяжести и 72 человека погибли.