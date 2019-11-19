Пётр Крупеня 22 ноября в течение часа будет отвечать на вопросы жителей Бежаниц

В пятницу, 22 ноября, с 10.00 до 11.00 руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня проведет выездной прием жителей в Бежаницах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Личный прием осуществляется по предварительной записи через ответственного за данное мероприятие сотрудника – руководителя следственного отдела Андрея Петренко.

Телефон для записи: 8(81141)2-14-32.

Встреча с жителями Бежаницкого района пройдёт в межрайонном следственном отделе по адресу: посёлок городского типа Бежаницы, улица Смольная, дом 20.