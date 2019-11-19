Житель Псковского района попадёт на скамью подсудимых за взлом гаража и кражу метала

Житель псковской деревни Соловьи рискует попасть за решётку за кражу из гаража. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

В ходе следствия установлено, что в сентябре нынешнего года этот 19-летний злоумышленник, с помощью найденного на улице лома, взломал замок на гаражной двери и проник внутри помещению. Отсюда парень похитил несколько металлических изделий на общую сумму более 16 тысяч рублей.

За совершенное преступление молодой человек может отправиться в тюрьму на пять лет.