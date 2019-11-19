Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Стала известна дата установки главной новогодней ёлки в Пскове

19 ноября 2019 года, 09:56

Главную городскую елку установят в Пскове к 18 декабря. Кроме этого, к этому же сроку будет обеспечено новогоднее световое оформление города. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Площадками для празднования Нового года в Пскове станут Октябрьская площадь (21 декабря с 17.00 до 18.30); улица Пушкина от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса (с 27 по 30 декабря с 8.00 до 20.00, 31 декабря с 8.00 до 16.00); Октябрьская площадь (1 января с 1.00 до 4.00); Детский парк, Финский парк (7 января с 18.00 до 20.00).

«Псковская правда» узнала, для чего новогодние елки выращивают в песке, в какую погоду псковичи охотнее покупают праздничные деревья и сколько литров воды они выпивают в квартире.

Список адресов ёлочных базаров, которые будут работать в Пскове с 25 по 31 декабря смотрите здесь.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Благодаря «Псковской правде» наш проект продолжится конкурсом «Все в Псков» - Светлана Баранова
Георгий Василевич: 1100 школьников, посетивших Псковскую область – это уникальные ребята
Много сувенирного оружия купили в Псковской области школьники из Северной Осетии
Светлана Баранова: Отзывы в стихах оставляли школьники, посетившие Пушкинские Горы
Псковские туроператоры проехали 12 тысяч километров, встречая школьников со всей России
Косметический ремонт в Павском доме-интернате обойдётся в 740 тысяч рублей
Под Великими Луками огнеборцы спасли два гаража от загоревшегося автомобиля
Как сделать социальный проект успешным, расскажут на форуме в Пскове 22 ноября
Сдали кровь, зажгли свечу памяти: в Псковской области вспомнили жертв ДТП

Комментарии

Авторизация
No comments
Оцифровали

Общество
19 ноября 10:37

Оцифровали

В Псковской области цифровой сигнал получают 99,9 % жителей
Ольга Милонаец: В соцсетях я делю личное и общественное

Общество
19 ноября 09:22

Ольга Милонаец: В соцсетях я делю личное и общественное

Как антимонопольщики доказывают сговор на торгах, каким образом привлекают в профессию школьников, кого бы хотели номинировать на премию «Народное признание» и какой есть способ защиты от спама в эсэмэсках
Накормили

Общество
18 ноября 16:19

Накормили

Автор проекта «Пища для жизни» Сергей Васьков, раздававший горячие обеды в Пскове, теперь развозит продуктовые наборы по районам (ФОТО)