Стала известна дата установки главной новогодней ёлки в Пскове

Главную городскую елку установят в Пскове к 18 декабря. Кроме этого, к этому же сроку будет обеспечено новогоднее световое оформление города. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Площадками для празднования Нового года в Пскове станут Октябрьская площадь (21 декабря с 17.00 до 18.30); улица Пушкина от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса (с 27 по 30 декабря с 8.00 до 20.00, 31 декабря с 8.00 до 16.00); Октябрьская площадь (1 января с 1.00 до 4.00); Детский парк, Финский парк (7 января с 18.00 до 20.00).

«Псковская правда» узнала, для чего новогодние елки выращивают в песке, в какую погоду псковичи охотнее покупают праздничные деревья и сколько литров воды они выпивают в квартире.

Список адресов ёлочных базаров, которые будут работать в Пскове с 25 по 31 декабря смотрите здесь.