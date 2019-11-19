Бывшего сотрудника колонии в Острове уличили в доставке мобильных телефонов заключённым

В Острове будут судить бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в получении взяток от спецконтингента. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что утром 2 марта минувшего года это мужчина, находясь при исполнении своих обязанностей, был задержан при попытке переноса на территорию исправительной колонии гашиша в крупном размере и пяти мобильных телефонов с зарядными устройствами.

В ходе расследования оперативники выяснили, что задержанный причастен к получению взяток от заключённых на общую сумму более 80 тысяч рублей за доставку на территорию колонии мобильных устройств.