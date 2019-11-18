Соревнования среди теннисистов с инвалидностью стартовали в псковской «Надежде»

С 18 по 22 ноября в детской юношеской спортивной школе «Надежда» (улица Гагарина, дом 5а) состоится Чемпионат и первенство города Пскова по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В понедельник и вторник начало соревнований запланировано на 14.00, в последующие дни - на 15.00.

Участниками состязаний станут 40 человек, имеющих инвалидность по опорно-двигательному, слуховому и речевому аппарату. Они выступят в своих возрастных категориях: дети (до 18 лет) и взрослые (старше 18).

Подведение итогов соревнований запланировано на следующую неделю.