Стало известно, как псковские библиотеки отметят Международный день толерантности

Библиотеки Пскова подготовили мероприятия, посвящённые Международному дню толерантности (International Day for Tolerance), который ежегодно отмечается 16 ноября, согласно «Декларации принципов толерантности» ЮНЕСКО, которая была утверждена в 1995 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, в библиотеке микрорайона Овсище на улице Алёхина сегодня пройдет «урок доброты» - «На огромной планете». В программе мероприятия - беседа о толерантности, чтение притч о доброте, тематические игры по развитию любознательности к культурам разных народов.

В детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов началась «Неделя доброты». Посетители этой библиотеки будут каждый день с 18 по 21 ноября читать вслух рассказы Валентины Осеевой о доброте. Кроме того, на этой неделе там откроется выставка «Дорогой дружбы и добра», пройдет заседание литературной гостиной «В гости к маленькому принцу» и литературная игра «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть».