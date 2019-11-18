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Общество

Стало известно, как псковские библиотеки отметят Международный день толерантности

18 ноября 2019 года, 16:59

Библиотеки Пскова подготовили мероприятия, посвящённые Международному дню толерантности (International Day for Tolerance), который ежегодно отмечается 16 ноября, согласно «Декларации принципов толерантности» ЮНЕСКО, которая была утверждена в 1995 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, в библиотеке микрорайона Овсище на улице Алёхина сегодня пройдет «урок доброты» - «На огромной планете». В программе мероприятия - беседа о толерантности, чтение притч о доброте, тематические игры по развитию любознательности к культурам разных народов.

В детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов началась «Неделя доброты». Посетители этой библиотеки будут каждый день с 18 по 21 ноября читать вслух рассказы Валентины Осеевой о доброте. Кроме того, на этой неделе там откроется выставка «Дорогой дружбы и добра», пройдет заседание литературной гостиной «В гости к маленькому принцу» и литературная игра «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть».

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