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Политика

Заслуженная артистка России Татьяна Петрова проведёт в Пскове обучение народников

18 ноября 2019 года, 15:24

В среду, 27 ноября, 11.00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) пройдет семинар семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых коллективов, вокалистов-исполнителей народной песни, который проведет Татьяна Юрьевна Петрова, заслуженная артистка РФ, народная артистка Башкортостана, лауреат премии Фонда Андрея Первозванного, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных (хоровое, сольное пение). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В финале мероприятия состоится сольный концерт Татьяны Петровой.

Семинар проводится бесплатно.

Запись по электронной почте nartvor@ocntpskov.ru с пометкой «Семинар Петровой Татьяны».

Подробная информация по телефону: 8(8112)75-39-79 — Федорова Вера Васильевна.

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