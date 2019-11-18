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Общество

Начался приём документов от псковичей, желающих попасть в состав Молодежного парламента

18 ноября 2019 года, 14:41

В Псковской области началась процедура формирования нового состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2020 – 2022 годы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Двухлетний срок полномочий его действующего состава истекает 1 января 2020 года. Согласно региональному законодательству к этой дате необходимо определить 44 кандидатуры, которые войдут в коллегиальный совещательный и консультативный орган по вопросам государственной молодёжной политики Псковской области.

Отметим, что согласно утвержденному порядку формирования Молодёжного парламента половину его состава (22 человека) делегируют региональные отделения политических партий, представленные в Собрании, пропорционально количеству фракционных мандатов.

Еще 22 персоналии избираются на конкурсной основе. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Псковской области.

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