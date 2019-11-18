Псковичи отправились на «Абилимпикс», чтобы показать мастерство в различных профессиях

Делегация Псковской области участвует в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который пройдёт в Москве на площадке ВДНХ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В состав делегации вошли 11 участников — победители регионального этапа, а также сопровождающие и волонтеры. Псковские конкурсанты представлены во всех трех категориях: школьники, студенты и специалисты.

Участники от Псковской области попробуют свои силы в 11 компетенциях: бисероплетение, вязание крючком, поварское дело, портной, медицинский и социальный уход, гончарное дело, сухое строительство и штукатурные работы, флористика, ремонт обуви, столярное дело и художественное вышивание.

Отборочные соревнования по профмастерству пройдут с 18 по 19 ноября. С 20 по 22 ноября начнутся финальные испытания. В этом году конкурсная программа включает в себя соревнования по 65 профессиональным компетенциям, в которых примут участие более 830 конкурсантов. Оценивать их мастерство будут порядка 300 экспертов, среди - представители работодателей, образовательных учреждений и общественных организаций инвалидов.