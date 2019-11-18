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Происшествия

Двухэтажный дачный дом сгорел в Великолукском районе из-за неправильной эксплуатации печи

18 ноября 2019 года, 13:00

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи может стать причиной пожара в Великолукском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Так, 16 ноября в 20.18 поступило сообщение о возгорании в садоводческом товариществе «Озерное-2» Великолукского района. В результате пожара сгорел двухэтажный дачный дом. От огня пожарным удалось отстоять соседний дачный дом и две хозяйственные постройки. Наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В эти же сутки по аналогичной причине произошел пожар в Гдове – там в жилом доме на три семьи от огня пострадала комната и веранда.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности при эксплуатации печей и печного отопления.

При эксплуатации печей и каминов запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

- Применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- Топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- Растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

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