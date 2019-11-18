Себежский спортсмен Виктор Иваненков стал чемпионом мира по спортивной борьбе панкратион

Спортсмен из Себежа Виктор Иваненков победил в Чемпионате мира по панкратиону, который прошел в Риме. В соревновании приняли участие более 200 сильнейших борцов мира. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Спортсмен из Себежа Виктор Иваненков победил в Чемпионате мира по панкратиону, который прошел в Риме. В соревновании приняли участие более 200 сильнейших борцов мира. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В общем зачёте сборная России по панкратиону на Чемпионате мира также завоевала первое место.
Добавим, что ранее Виктор Иваненков в составе национальной сборной стал третьим на Чемпионате мира, который проходил в Республике Беларусь.
Напомним, что панкратион — возрожденный древний вид единоборства, который входил в программу Олимпийских игр в 648 г. до н. э. Панкратион считается прародителем популярных смешанных боевых искусств ММА, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других единоборств.