Себежский спортсмен Виктор Иваненков стал чемпионом мира по спортивной борьбе панкратион

Спортсмен из Себежа Виктор Иваненков победил в Чемпионате мира по панкратиону, который прошел в Риме. В соревновании приняли участие более 200 сильнейших борцов мира. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Себежанин выиграл четыре боя и завоевал золотую медаль, став обладателем звания чемпиона мира. Виктор Иваненков занимается под руководством именитых тренеров Андрея Зеленко и Михаила Тетюхина.

В общем зачёте сборная России по панкратиону на Чемпионате мира также завоевала первое место.

Добавим, что ранее Виктор Иваненков в составе национальной сборной стал третьим на Чемпионате мира, который проходил в Республике Беларусь.

Напомним, что панкратион — возрожденный древний вид единоборства, который входил в программу Олимпийских игр в 648 г. до н. э. Панкратион считается прародителем популярных смешанных боевых искусств ММА, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других единоборств.