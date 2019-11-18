Власти Пскова о кончине краеведа Михаила Медникова: Это огромная потеря для всех нас

Отпевание и прощание состоится 19 ноября в 11.00 в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья (Псков, улица Леона Поземского, 7).

17 ноября на 86-ом году жизни скончался псковский краевед Михаил Михайлович Медников. Власти Пскова приносят свои соболезнования родным и близким покойного в связи с этой невосполнимой утратой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Перестало биться сердце Человека с большой буквы, выдающегося историка, краеведа, знатока и хранителя нашего родного Пскова. Это огромная потеря для всех нас: тех, кто любит историю родного края, чтит и уважает знаменитых земляков и таких преданных своему делу людей, каким был и навсегда останется в нашей памяти Михаил Михайлович. Значимость его трудов и заслуг перед Псковом трудно переоценить. Он всецело отдавался своему любимому делу, и теперь наша задача сделать так, чтобы оно жило и развивалось. Имя Медникова навечно вписано в славную летопись Пскова. Оно сохранится и в нашей светлой памяти о нем», - говорится в соболезновании главы Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы.

Михаил Михайлович Медников родился в Пскове 14 марта 1933 года. В 1952 году окончил с серебряной медалью школу №47. В 1956 году поступил в политехнический институт. Затем более 30 лет проработал начальником лаборатории в одном из НИИ в Санкт-Петербурге.

Активно участвовал в создании псковского землячества в Санкт-Петербурге. В июле 1997 года он провел культурную акцию под названием «Я вернулся в свой город». В День города передал в дар музею-заповеднику тома 100 уникальных изданий по истории Пскова XVIII - XX веков.

В конце 1999 года стал председателем Псковского клуба краеведов.

Михаил Медников активно занимался краеведческой деятельностью: преподавал краеведение в школе, публиковал книги. Среди его трудов - «Школа у переезда», «Уездные города Псковской губернии». Являлся составителем и редактором сборника «Псковский краевед Н.Ф. Окулич-Казарин», редактором газеты «Псковские хроники».

За многолетний добросовестный труд Михаил Медников награжден 13 медалями, в том числе медалью «За заслуги перед Псковом».