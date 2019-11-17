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Происшествия

Мошенники сняли деньги с банковской карты великолучанки

17 ноября 2019 года, 14:18

С банковской карты великолучанки, поддавшейся на уловки незнакомца, списаны деньги, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Жительнице Великих Лук, 1968 года рождения, на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. И чтобы предотвратить это противоправное деяние необходимо срочно уточнить реквизиты карты. Горожанка сообщила требуемые данные. А через некоторое время с ее карты были списаны четыре тысячи рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. 

-Подобный случай в регионе далеко не единичный. В этой связи мы настоятельно рекомендуем жителям области во избежание серьезных проблем быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и внимательными, - говорят полицейские.


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