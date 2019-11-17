Оксана Федорова запустила в Инстаграмме новую рубрику

Уроженка Пскова, известная телеведущая, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, Оксана Федорова запустила в своем Instagram новую рубрику «Разговоры по душам».

«Сегодня воскресенье, особенный день для меня, потому что написано: «Шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу». И я решила запустить рубрику «Разговоры по душам», где буду делиться с вами своим духовным опытом, размышлениями духоносных старцев, наставлениями моего духовного отца и буду отвечать на ваши вопросы на эту тему. Надеюсь, наше общение будет теплым и полезным», – написала Оксана Федорова в свежем посте.

Для первого разговора по душам Оксана Федорова поделилась советами 104-летнего старца Андрея Ворона.

Среди них есть и такие:

-Не спорьте. У каждого своя правда и обида своя.

-Больше двигайся. Камень, который катится, мхом не обрастает.

- Нервы отдыхают, когда трудятся руки.