В федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» внесены изменения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. В федеральном законе теперь зафиксировано понятие тахографа как технического средства контроля. Грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусы, должны быть оснащены тахографами, соответствующими установленным требованиям. Указанные изменения вступают в силу с 1 ноября 2019 года.

Одновременно, с 1 ноября 2019 года вступают в силу изменения в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, внесенные федеральным законом от 26.07.2019 г. №216-ФЗ. Указанным федеральным законом статья 11.23 «Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей» кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях изложена в новой редакции.

Так, за нарушение правил пользования тахографом увеличен административный штраф для водителя транспортного средства – теперь установлено административное наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, а также указанной статьей введена ответственность должностных и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не только за нарушения правил установки тахографов, но и за нарушения режима труда и отдыха водителем.