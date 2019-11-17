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Происшествия

Полиция разыскивает великолучанина, пропавшего на автовокзале

17 ноября 2019 года, 10:09

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Курьякова Александра Николаевича,1953 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД Росии по Псковской области.  27 сентября 2019 года он пропал без вести в районе автовокзала в Великих Луках.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы прямые, короткие, темные.

Был одет: камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета, спортивный костюм, футболка в зелено-серую полоску.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении А.Н. Курьякова, просят позвонить по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (881153) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.



Полиция разыскивает великолучанина, пропавшего на автовокзале
Фото УМВД России по Псковской области
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