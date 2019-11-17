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Общество

В Пскове зарегистрировали 2000 ребенка, родившегося в этом году

17 ноября 2019 года, 09:18

В Пскове, во Дворце бракосочетаний, 16 ноября прошла торжественная церемония регистрации 2000-го ребенка, появившегося на свет в областной столице в 2019 году. - 2000-м малышом стал мальчик — родители дали ему  имя Михаил. Запись в книге регистраций сделали в присутствии мамы, папы и других родственников малыша.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова семью Белых поздравила глава соцзащиты Ольга Евстигнеева, она зачитала приветственный адрес. В нем не только теплые слова поздравления с рождением малыша, но и пожелание стать многодетной семьей.

С 2019 года в Псковской области по инициативе главы региона каждому новорожденному вручают памятную медаль и сертификат на 5000 рублей. Сейчас региональные власти обсуждают возможность увеличения этой суммы. Потратить эти средства можно на покупку необходимых для ребенка вещей — кроватки, одежды, коляски. Куратором проекта выступает Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Для создания комфортных условий появления малышей на свет в Пскове сдано в эксплуатацию новое здание перинатального центра.


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