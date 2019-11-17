При реконструкции музыкальной школы в Пскове сохранят старинные двери и паркет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 16 ноября, проинспектировал ремонтно-реставрационные работы в здании детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове.

Михаил Ведерников осмотрел залы на первом и втором этажах. Рабочие постарались по максимуму сохранить старинные двери и паркет. Сейчас они находятся на реставрации, а после окончания ремонтных работ вернутся на свои места. С одной из дверей сняли 18 слоев краски. Некоторые ее элементы восстанавливают, через месяц из мастерских дверь доставят обратно. А вот окна пришли в полную негодность, поэтому их заменят полностью.

Михаил Ведерников ознакомился также с макетами внешнего вида школы и внутреннего убранства помещений. Глава региона отметил, что здание очень красивое, а реставрационные работы сделают его еще лучше. На фасад здания даже вернется надпись «Отделение государственного банка», финансовое учреждение располагалось здесь после открытия здания в 1904 году. Буквы уже изготавливают.