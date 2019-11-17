Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников побывал на стройплощадке нового гипермаркета

17 ноября 2019 года, 08:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 16 ноября, побывал на строительной площадке гипермаркета Leroy Merlin в Пскове.  

Реализация проекта началась в четвертом квартале прошлого года. Откроется гипермаркет в конце 2020 года. В проект инвестировали около 800 миллионов рублей, он предполагает создание 180 новых рабочих мест.

До конца этого года рабочие закончат устройство фундаментов и железобетонного каркаса здания, чтобы с нового года приступить к монтажу металлоконструкций.

Представитель компании «ЕСТ» поблагодарил администрацию Псковской области за  поддержку, благодаря которой удалось оперативно и своевременно получить все необходимые документы.

-Это такой хороший пример работы инвесторов на Псковской земле. Вы еще здесь только начали планировочные работы, а для города уже сделали подарок в виде спортивной площадки. Хочу сказать вам за это спасибо, — сказал Михаил Ведерников.

Спортивная площадка расположена у школы № 47. Во время модернизации школы, которая прошла в 2012–2014 годах, в проект не вошел ремонт школьного стадиона. В 2019 году Leroy Merlin в рамках взятых на себя социальных обязательств инвестировал в строительство спортивной площадки около 8 млн рублей.



  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Оксана Федорова запустила в Инстаграмме новую рубрику
За нарушение правил пользования тахографом увеличен административный штраф
Полиция разыскивает великолучанина, пропавшего на автовокзале
В Пскове зарегистрировали 2000 ребенка, родившегося в этом году
При реконструкции музыкальной школы в Пскове сохранят старинные двери и паркет
Сегодня в Пскове до +10 градусов
В Новоржеве один нетрезвый водитель получил 200 часов работ, другой – штраф в 200 тысяч
Мистические места Псковской области покажут на телеканале ОТР в это воскресенье
Митрополит Тихон проведёт вечернюю службу в Печорах, а утреннюю - в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Грудные дети лежали вместе с убитыми матерями

Общество
15 ноября 12:54

Грудные дети лежали вместе с убитыми матерями

В Пскове ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистских карателей
В кружок по сертификату

Общество / Образование
15 ноября 10:32

В кружок по сертификату

Увлечения псковских школьников поддержат материально

Работает!

Общество / Коммуналка
14 ноября 12:42

Работает!

Главы районов дали положительную оценку ходу мусорной реформы в Псковской области