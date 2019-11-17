Михаил Ведерников побывал на стройплощадке нового гипермаркета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 16 ноября, побывал на строительной площадке гипермаркета Leroy Merlin в Пскове.



Реализация проекта началась в четвертом квартале прошлого года. Откроется гипермаркет в конце 2020 года. В проект инвестировали около 800 миллионов рублей, он предполагает создание 180 новых рабочих мест.

До конца этого года рабочие закончат устройство фундаментов и железобетонного каркаса здания, чтобы с нового года приступить к монтажу металлоконструкций.

Представитель компании «ЕСТ» поблагодарил администрацию Псковской области за поддержку, благодаря которой удалось оперативно и своевременно получить все необходимые документы.

-Это такой хороший пример работы инвесторов на Псковской земле. Вы еще здесь только начали планировочные работы, а для города уже сделали подарок в виде спортивной площадки. Хочу сказать вам за это спасибо, — сказал Михаил Ведерников.

Спортивная площадка расположена у школы № 47. Во время модернизации школы, которая прошла в 2012–2014 годах, в проект не вошел ремонт школьного стадиона. В 2019 году Leroy Merlin в рамках взятых на себя социальных обязательств инвестировал в строительство спортивной площадки около 8 млн рублей.