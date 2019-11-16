В Новоржеве один нетрезвый водитель получил 200 часов работ, другой – штраф в 200 тысяч

В Новоржевском районе осудили двух местных жителей, 39 и 41 лет, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Новоржевского района, один мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД еще в апреле в деревне Выбор, он ехал пьяным за рулем. При этом ранее он уже привлекался к административному наказанию тоже за езду в нетрезвом виде.

Другой водитель, 41-летний, в июле был остановлен в самом Новоржеве. Он тоже управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил наказания - 200 часов обязательных работ одному и штраф в размере 200 000 тысяч рублей другому виновному. Также обоим водителям запрещено садится за руль любых транспортных средств одному два, а другому – три года.

Приговоры суда вступили в законную силу.