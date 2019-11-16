Мистические места Псковской области покажут на телеканале ОТР в это воскресенье

В воскресенье, 17 ноября, в 11:50 Общественное телевидение России в программе «Большая страна: энергия» покажет мистические места Псковской области. Также авторы сюжета посетили места в регионе для познавательного туризма.

В Пскове съемочная группа познакомилась с легендами города. Также состоялся выезд к Словенским ключам в Изборске, на Духову гору и к камню Добряку. Не обошли вниманием и более традиционные места. Например, музей Довлатова в Пушкинских Горах.

«В Порхове снимали Дулаг-100, - рассказала «Псковской правде» автор программы Наталия Липская. - Место, в которое не часто возят группы туристов, но оно обязательно для посещения тем, кто помнит и чтит нашу историю, трагедию Великой Отечественной войны. На месте мемориала с 1941 по 1944 год существовал концлагерь, где погибло 85 тысяч человек».