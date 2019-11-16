Мистические места Псковской области покажут на телеканале ОТР в это воскресенье

В воскресенье, 17 ноября, в 11:50 Общественное телевидение России в программе «Большая страна: энергия» покажет мистические места Псковской области. Также авторы сюжета посетили места в регионе для познавательного туризма.
В Пскове съемочная группа познакомилась с легендами города. Также состоялся выезд к Словенским ключам в Изборске, на Духову гору и к камню Добряку. Не обошли вниманием и более традиционные места. Например, музей Довлатова в Пушкинских Горах.
«В Порхове снимали Дулаг-100, - рассказала «Псковской правде» автор программы Наталия Липская. - Место, в которое не часто возят группы туристов, но оно обязательно для посещения тем, кто помнит и чтит нашу историю, трагедию Великой Отечественной войны. На месте мемориала с 1941 по 1944 год существовал концлагерь, где погибло 85 тысяч человек».
Гремячая башня в Пскове стала одной из локаций для съемок
Фото Дарьи Хватковой
Съемки в Псковской области состоялись в конце сентября нынешнего года. Корреспонденты программы «Большая страна: энергия» ранее уже совершили путешествия по Кабардино-Балкарии, Вологодской области, место падения Чебаркульского метеорита, места исполнения желаний в Петербурге, город Балтийск в Калининградской области, Тульскую и Курскую области, горный Алтай. Программа знакомит зрителей с познавательным, активным, экстремальным, мистическим и загадочным туризмом и дает практические советы российскому туристу, как сделать путешествие по стране не только интересным, но также комфортным и безопасным.
Отметим, в эту субботу, 16 ноября, в 20:00 на канале «Россия1» в программе «Вести в субботу» также выйдет сюжет из Псковской области, снятый во время конференции, на которой представили рассекреченные ФСБ документы о зверствах нацистов во время оккупации. А в воскресенье в 16:30 «Россия Культура» покажет выпуск программы «Картина мира», героем которой стал псковский губернатор Михаил Ведерников.