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Происшествия / Правосудие

Двое жителей Дно получили 11 и 23 года тюрьмы за то, что зарубили топором бывшего узника концлагеря

16 ноября 2019 года, 12:29

Суд вынес приговор двум жителям города Дно 51 и 35 лет.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, 8 декабря 2018 года двое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения проникли во двор частного дома в Дно, в котором проживала 79-летняя женщина, бывший малолетний узник концентрационного лагеря. Они похитили из сарая алюминиевые бидоны, после чего с места преступления скрылись. Ущерб от украденных бидонов составил чуть больше тысячи рублей.

Но 10 декабря мужчины решили снова вернуться в этот двор, чтобы снова обокрасть хозяйку. Находясь в пьяном виде, они вновь проникли в соседние сараи потерпевшей, откуда похитили бак, стоимостью 270 рублей. В этот момент пенсионерка, услышав шум, зашла в сарай, где находился один из обвиняемых. Понимая, что в силу своего престарелого возраста и физического состояния она не может защитить себя, он нанес пожилой женщине множество ударов руками и ногами в голову, туловище и конечности. А затем зарубил ее топором, дважды ударив в голову. После этого подельники забрались в дом потерпевшей, откуда похитили кухонную утварь, продукты, 900 рублей и мягкую игрушку.

Следователи установили, что злоумышленники незадолго до совершения преступлений были освобождены из мест лишения свободы, где отбывали наказание за совершение умышленных преступлений против собственности и убийство.

Приговором Псковского областного суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 и 23 года в исправительной колонии особого режима.

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