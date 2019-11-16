О подвиге Шестой роты снимут фильм, а в районах Псковской области установят бюсты 20-ти десантникам

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов сообщил, что будет снят документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты. Предложение было озвучено в пятницу, 15 ноября, на Федеральном комитете по подготовке к 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, по поручению губернатора Псковскую область на совещании представлял Василий Осипов, а также замглавы Пскова Владимир Воробьев и отец погибшего бойца 6-й роты Алексея Воробьева.
Василий Осипов так пояснил предложение по созданию фильма:
Учитывая не только общественное мнение, но и пожелания родственников погибших военнослужащих, ветеранов Воздушно-десантных войск и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, такая работа действительно имела бы высокое патриотическое значение для страны
Осипов Василий Викторович, заместитель губернатора Псковской области
Члены оргкомитета поддержали это предложение. Созданием документальной ленты займется телеканал «Звезда».
Также Василий Осипов рассказал о ходе ремонта памятника 6-й роты «Купол». Уже выполнен демонтаж монумента и частично фундамента. Завершить реконструкцию планируется в следующем году, до начала годовщины.
«Проблемных вопросов по объекту нет. Утвержден проект благоустройства прилегающей территории, с поддержкой спонсоров выкуплен и подготовлен к строительству земельный участок, ведется работа по установке скульптуры Архангела Михаила»,- заметил вице-губернатор.
Отремонтировали и дорогу на кладбище «Орлецы», где покоятся бойцы 6-й роты. Подрядчик восстановил 2,5 километра дорожного полотна, а также установил новые остановочные павильоны. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Кроме того, в районах определены места и подготовлены фундаменты для установки памятных бюстов 20-ти десантникам 6-й роты. Работы были согласованы с родственниками погибших военнослужащих. Монументы появятся в 12 муниципалитетах региона. Так, три бюста установят в Пскове на Аллее Победы.
Особое внимание Василий Осипов обратил на социальную поддержку родственников героев. В региональном бюджете более 6 миллионов рублей предусмотрено для единовременной выплаты, которая для каждой семьи составит 50 тысяч рублей. Вице-губернатор внес предложение по софинансированию данной выплаты из федерального бюджета, чтобы увеличить ее размер. Председатель оргкомитета инициативу поддержал и отметил, что данный вопрос будет проработан. Также Василий Осипов поблагодарил руководство Минобороны РФ за выделение средств и выполнение работ по улучшению инфраструктуры военных городков «Завеличье» и «Череха».