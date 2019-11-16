О подвиге Шестой роты снимут фильм, а в районах Псковской области установят бюсты 20-ти десантникам

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов сообщил, что будет снят документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты. Предложение было озвучено в пятницу, 15 ноября, на Федеральном комитете по подготовке к 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, по поручению губернатора Псковскую область на совещании представлял Василий Осипов, а также замглавы Пскова Владимир Воробьев и отец погибшего бойца 6-й роты Алексея Воробьева.

Учитывая не только общественное мнение, но и пожелания родственников погибших военнослужащих, ветеранов Воздушно-десантных войск и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, такая работа действительно имела бы высокое патриотическое значение для страны

Члены оргкомитета поддержали это предложение. Созданием документальной ленты займется телеканал «Звезда».

Также Василий Осипов рассказал о ходе ремонта памятника 6-й роты «Купол». Уже выполнен демонтаж монумента и частично фундамента. Завершить реконструкцию планируется в следующем году, до начала годовщины.

«Проблемных вопросов по объекту нет. Утвержден проект благоустройства прилегающей территории, с поддержкой спонсоров выкуплен и подготовлен к строительству земельный участок, ведется работа по установке скульптуры Архангела Михаила»,- заметил вице-губернатор.

Отремонтировали и дорогу на кладбище «Орлецы», где покоятся бойцы 6-й роты. Подрядчик восстановил 2,5 километра дорожного полотна, а также установил новые остановочные павильоны. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, в районах определены места и подготовлены фундаменты для установки памятных бюстов 20-ти десантникам 6-й роты. Работы были согласованы с родственниками погибших военнослужащих. Монументы появятся в 12 муниципалитетах региона. Так, три бюста установят в Пскове на Аллее Победы.

Особое внимание Василий Осипов обратил на социальную поддержку родственников героев. В региональном бюджете более 6 миллионов рублей предусмотрено для единовременной выплаты, которая для каждой семьи составит 50 тысяч рублей. Вице-губернатор внес предложение по софинансированию данной выплаты из федерального бюджета, чтобы увеличить ее размер. Председатель оргкомитета инициативу поддержал и отметил, что данный вопрос будет проработан. Также Василий Осипов поблагодарил руководство Минобороны РФ за выделение средств и выполнение работ по улучшению инфраструктуры военных городков «Завеличье» и «Череха».