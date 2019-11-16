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Общество

«Столбушинский продукт» стал региональным брендом Псковской области

16 ноября 2019 года, 09:41

Псковская область признана местом происхождения уникальных товаров. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Совета Федерации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла такое решение в отношении сразу двух псковских продуктов — столбушинского звара и сбитня.

Об этом заявил заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в верхней палате парламента от законодательного органа государственной власти Псковской области Андрей Турчак. Он обратил внимание, что псковский продукт впервые вошёл в реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. 

Этот реестр ведется уже более 25 лет и включает немало известных зарубежных марок, например, чешского пива, итальянских сыров. Вместе с нашими товарами пока всего 222 позиции

«Столбушинский продукт» стал региональным брендом Псковской области Турчак Андрей Анатольевич, зампредседателя Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Псковской области

Как отметил парламентарий, Роспатент и профильные министерства ощутили острую нехватку к российским продуктам и отреагировали на это, организовав работу по выявлению региональных брендов.

«Мы обязательно продолжим эту работу в Псковской области», — сказал вице-спикер СФ.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова отметила, что Псковский край всегда славился своей уникальной местной продукцией.

Регистрация продукции как регионального товарного бренда свидетельствует о его особых свойствах и высоком качестве, а это, в свою очередь, способствует эффективному продвижению товара на рынке и повышению узнаваемости региона

«Столбушинский продукт» стал региональным брендом Псковской области Бибикова Елена Васильевна, зампредседателя комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области 

 «Регистрация продукции как регионального товарного бренда свидетельствует о его особых свойствах и высоком качестве, а это, в свою очередь, способствует эффективному продвижению товара на рынке и повышению узнаваемости региона», — подчеркнула Елена Бибикова.

Как подчеркнула Елена Бибикова, столбушинские звар и сбитель получили известность в том числе благодаря близкого расположения к пушкинским местам, которые являются излюбленными местами для посещения туристов и гостей региона.

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